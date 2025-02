Cor van der Meiden beschrijft leven Bijbelverklaarder Scott: Hij had aanvankelijk vrijzinnige opvattingen

Vanwaar uw belangstelling voor Thomas Scott?

„Een jaar voor mijn pensionering volgde ik via internet de bespreking van een Bijbelboek door de Amerikaanse theoloog Rushdoony. Daarbij viel mij op dat hij meermalen met instemming het Bijbelcommentaar van Thomas Scott citeerde, een theoloog die ik nog niet kende. Hij leefde van 1747 tot 1821. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, en na enig zoeken op internet kon ik in een Schotse boekwinkel een compleet tweedehands commentaar bemachtigen. Al lezend kwam ik sterk onder de indruk van deze Bijbelverklaring.

Cor van der Meiden: „Scotts mentale vermogens waren sterk, en hij had een krachtige wil”. beeld Sjaak Verboom

Verder ontdekte ik dat dit commentaar destijds een grote en positieve invloed heeft uitgeoefend op christenen in Engeland en Amerika. Dat bracht mij op de gedachte om een uitgever te zoeken die bereid was om een Nederlandse vertaling van de verklaring uit te geven, in de hoop dat ook in ons land dit werk een positieve uitwerking zou hebben.”

Waarom juist een levensbeschrijving over Scott?

„Deze levensbeschrijving is geschreven op verzoek van de Gereformeerde Bijbelstichting, de huidige uitgever van de Bijbelverklaring. Zij werd namelijk vaak geconfronteerd met verzoeken om meer informatie over Scott, die tot voor kort in ons land nog onbekend was.”

Wat sprak u aan in de levensbeschrijving van Scott?

„In de eerste plaats zijn bekering. Scott had aanvankelijk vrijzinnige opvattingen. Bij het bekeringsproces heeft John Newton een belangrijke rol vervuld. Scott heeft zijn bekeringsproces op indrukwekkende wijze beschreven in ”De kracht der Waarheid”. Dit werk is in het Nederlands vertaald, en heeft ook in ons land indruk gemaakt.

„Zowel geloof als geestelijke ervaringen moeten aan de Schrift getoetst worden” Cor van der Meiden, auteur van de levensbeschrijving van Thomas Scott

In de tweede plaats de totstandkoming van zijn Bijbelverklaring. Scott werd benaderd door een uitgever die met het voorstel kwam om een complete Bijbelverklaring met bijbehorende tekst, in wekelijkse afleveringen uit te geven. Scott ging akkoord omdat hij hiermee meer mensen kon bereiken, en omdat dit werk het liefste was wat hij deed. Het eerste nummer verscheen op 22 maart 1788, het laatste op 2 juni 1792. In totaal verschenen er 174 nummers, die samen de eerste editie van het commentaar vormden.

Boekomslag van de biografie van Thomas Scott. beeld RD

De ontvangst van het commentaar was buitengewoon. Maar het eiste wel het uiterste van Scotts inspanningen, vanwege het hoge tempo, en omdat hij vaak last had van astmatische bronchitis met aanvallen van benauwdheid. Daar kwam nog bij dat de uitgever na vijftien afleveringen moest bekennen dat hij geen geld meer had om het uitgeven voort te zetten. Scott wist wel het benodigde geld bij elkaar te brengen, maar bleef na de voltooiing van de eerste editie met een aanzienlijke schuld zitten.”

Er wordt weleens gezegd: „Bij het lezen van levensbeschrijvingen kun je in verwarring raken als je je spiegelt aan de geestelijke ervaringen van anderen.” Hoe zou u daarop reageren?

„Mijns inziens zouden zowel ons geloof als de geestelijke ervaringen van anderen niet met het Woord van God in strijd moeten zijn. Mocht dat wel zo zijn, dan is er iets mis en zouden beiden aan de Schrift getoetst moeten worden.”

Wat was Scott voor een persoon?

„Van nature had Scott een pittig temperament, een intellectuele arrogantie en een overheersend zelfvertrouwen. Maar na zijn bekering heeft hij sterk tegen deze neigingen gestreden, zodat hij later juist om het tegenovergestelde bekend stond.

Zijn mentale vermogens waren sterk, en hij had een krachtige wil. Bovenal was hij gestaald door een verlangen om God te dienen, en God alleen. Daardoor was hij in staat om, ondanks zijn lichamelijke problemen, belangrijke taken te volbrengen.

In zijn huisgezin stond de huisgodsdienst centraal. Zijn kinderen hebben grondig godsdienstig onderwijs ontvangen, maar zonder ongepaste dwang. Als vader was hij strikt, maar ook zeer liefdevol.”

