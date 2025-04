Samuel Escobar overleden, Prisma heeft nieuwe directeur – en andere personalia

Overleden

Samuel Escobar

In Valencia overleed dinsdag de Zuid-Amerikaanse baptistische theoloog en missioloog Samuel Escobar. Samen met Pedro Arana en René Padilla verzette hij zich vanaf de jaren zestig tegen de marxistisch beïnvloede bevrijdingstheologie en tegen de dictaturen in Latijns-Amerika.

Samuel Escobar (1934-2025). beeld RD

Escobar werd geboren in Arequipa, Peru, in 1934. Na een carrière als professor aan Zuid- en Noord-Amerikaanse theologische faculteiten en binnen de Lausannebeweging, streek Escobar in 2000 definitief in Spanje neer.

Volgens de Spaanse predikant José de Segovia, die enige jaren naast hem lesgaf aan het seminarie van de Baptistenconventie UEBE, liet Escobar diepe sporen na in de studentenbeweging GBU (de Spaanse evenknie van IFES), met publicaties als ”Dialoog tussen Christus en Marx” (1967). Escobar was ook president van de internationale christelijke studentenorganisatie IFES World.

De overledene laat twee kinderen en twee kleinkinderen na. Zijn vrouw overleed in 2015.

Benoemd

Charlotte Ariese (Prisma)

Charlotte Ariese is per 1 juni de nieuwe directeur van Prisma. Ze volgt Haaije Feenstra op, die sinds 2017 directeur is en nu bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in zending, ontwikkelingssamenwerking en diaconaat, waaronder ZOA, Woord en Daad, Dorcas en WorldVision.

Ariese (35) is op dit moment plaatsvervangend directeur en coördinator beleidsbeïnvloeding bij Prisma. Ze kwam in 2019 in dienst bij de organisatie en was daarvoor werkzaam bij de Nederlandse Patiënten Vereniging en als consultant.

Ds. D. (Douwe) Visser (Tsjerkepaad)

Ds. D. (Douwe) Visser uit Harlingen is de nieuwe voorzitter van stichting Tsjerkepaad. De Friese stichting zorgt er jaarlijks voor dat meer dan 250 kerken tijdens de zomerperiode open zijn voor publiek en activiteiten.

Ds. Visser volgt ds. G. (Gerrit) Groeneveld op, die ruim twintig jaar voorzitter van de stichting was. Ds. Visser is emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hij was predikant in verschillende gemeenten, maar werkte het grootste deel van zijn carrière in het buitenland, als zendeling in Zambia en in het internationaal kerkelijk werk voor het Oecumenisch Centrum in Genève.

In zijn nieuwe functie hoopt ds. Visser mensen te „verleiden om op pad te gaan en de ervaringen te beleven die een open kerk kan bieden”. Daarnaast wil hij „helpen om nieuwe vrijwilligers enthousiast te krijgen voor deze prachtige demonstratie van Friese gastvrijheid”.

Ds. Groeneveld blijft bij Tsjerkepaad betrokken als adviseur en mede-organisator van evenementen.

Anne Teunis (Zij Lacht)

Anne Teunis. beeld Zij Lacht

Anne Teunis is per 1 mei aangesteld als nieuwe leider van vrouwenplatform Zij Lacht. Zij Lacht is onderdeel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en werd in 2017 opgericht door Liza Kruit. Het platform heeft inmiddels ruim 45.000 volgers, van wie 34.000 op Instagram.

Teunis studeerde communicatie- en organisatiewetenschappen aan Tilburg University en was voorzitter van studentenvereniging Navigators Tilburg. De afgelopen jaren werkte ze als organisatieadviseur voor de publieke sector en begeleidde team- en strategieontwikkeling. Daarnaast is ze aanbiddingsleider bij Mozaiek033.

Jonathan Leeman (9Marks)

Het internationale evangelicale kerkleidersplatform 9Marks heeft een nieuwe leider. Mark Dever kondigt na 25 jaar zijn afscheid aan en Jonathan Leeman volgt hem op.

9Marks is door Dever opgericht in 2000. Zijn boek met negen kenmerken van een „gezonde kerk” –in het Nederlands vertaald als ”Negen kenmerken van een gezonde gemeente” is de basis van de beweging.