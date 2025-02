Krant: onderzoek naar relatie vertrouwelingen Netanyahu en Qatar

Eerder onthulde Haaretz dat Netanyahu-vertrouwelingen Yonatan Urich en Israel Einhorn enkele jaren terug een campagne hadden opgezet om het imago van Qatar te verbeteren, ter voorbereiding op het WK voetbal van 2022. De twee deden dit niet namens Israël, maar via hun bedrijf Perception, dat politici over de hele wereld adviseert. Samen met een ander Israëlisch bedrijf ontwikkelden ze een marketingstrategie waarin Qatar wordt afgeschilderd als een land dat zich inzet voor vrede en stabiliteit, aldus Haaretz.

Eerder deze maand meldde het Israëlische Channel 12 dat de voormalige woordvoerder van de premier, Eli Feldstein, pr-diensten verleende aan Qatar terwijl hij voor Netanyahu werkte. Qatar was de centrale bemiddelaar in de staakt-het-vuren-besprekingen tussen Israël en Hamas over de vrijlating van gijzelaars en gevangenen.