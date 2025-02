Wall Street lager na heffingen Trump, Nvidia onderuit

Economie

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street verwerkten de aankondiging van president Donald Trump dat er volgende week hoge importheffingen komen op producten uit de buurlanden Canada en Mexico, net als ook extra tarieven op goederen uit China. Bij de bedrijven in New York ging AI-chipproducent Nvidia flink omlaag na bekendmaking van resultaten