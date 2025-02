Recordpoging polonaise TU Eindhoven mislukt

Volgens de International World Records Organisation (IWRO) uit Genève blijft Ridderkerk dus recordhouder. Toch zijn ze in Eindhoven dik tevreden. „Wat telde was de sfeer op de campus; er werd gelachen, er waren leuke interacties tussen de deelnemers, het gevoel van saamhorigheid en verbinding was alom aanwezig”, zegt organisator Esther Lutterman.

De TU Eindhoven organiseerde de poging om de saamhorigheid in de Brainportregio te vergroten, het gebied waarin bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen op technologiegebied samenwerken. „Mede door beslissingen in het kabinet, die bijvoorbeeld een rem op buitenlandse arbeidsmigranten en internationale studenten willen zetten, voelen expats en internationals zich niet altijd even welkom. De universiteit wilde zich solidair tonen met de Brainportinwoners met een andere achtergrond door samen het wereldrecord voor de langste polonaise ter wereld te verbreken.”