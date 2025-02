Overheden steken 175 miljoen in bereikbaarheid Groningen

Het betreft vijftien grotere en kleinere maatregelen, die allemaal nog verder moeten worden uitgewerkt. De grootste ingreep is het verdiepen van de westelijke ringweg. Van de 175 miljoen euro gaat zo’n 40 miljoen naar de aanleg van nieuwe fietsroutes, een wens van inwoners. Ook wordt geld gestoken in het aantrekkelijker maken van wandelen en openbaar vervoer. De gemeente en provincie betalen de helft en de rijksoverheid de andere helft. Provinciale Staten en de gemeenteraad moeten nog wel akkoord gaan.

Bij knooppunt West End wordt vanaf 2029 een verbindingsweg aangelegd over de verdiepte ringweg, met een fiets- en wandelpad. Dat werk kan in drie jaar worden afgerond. Uiteindelijk moet de hele westelijke ring worden verdiept. Eerst moet het knooppunt Reitdiepplein worden omgebouwd en opnieuw ingericht voor auto-, bus- en fietsverkeer. Hier komt de ontsluitingsweg van de wijk De Nieuwe Held. Die werkzaamheden beginnen naar verwachting in 2028.

Verder wordt de N355 verbreed met busbanen, eveneens een lang gekoesterde wens van de provincie. Die weg staat bekend als een van de drukste en gevaarlijkste wegen van de provincie. Ook worden maatregelen genomen om sluipverkeer tegen te gaan. Over het Reitdiep komt een nieuwe fietsbrug. De vorig jaar geopende Suikerzijderoute wordt verlengd naar de binnenstad en naar bedrijventerrein Westpoort.

„Door de aanpak van het Reitdiepplein en de maatregelen op de N355 maken we dit weggedeelte aantrekkelijker voor bus én auto, en veel veiliger”, zegt gedeputeerde Johan Hamster. „Ook fietsen tussen Groningen en Zuidhorn wordt aantrekkelijker en veiliger, doordat de verkeerslichten bij Slaperstil verdwijnen.”

De Groningse wethouder Philip Broeksma is vooral positief over de investeringen in meer en betere fietsverbindingen. Hij voorziet „een stad die je bij voorkeur lopend of per fiets doorkruist, veilig, snel en comfortabel. En niet meer vanzelfsprekend met de auto.”

Het is de bedoeling dat Rijk en regio de afspraken nog voor de zomer bezegelen.