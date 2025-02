Presentatieconcert afgerond psalmenproject organist Christiaan Ingelse

Ingelse componeerde bij alle 150 psalmen één of meerdere koraalvoorspelen. Deze voorspelen zijn in vijftien bundels met elk tien psalmen uitgegeven door muziekuitgeverij Spiritoso. Nu de laatste bundel gereed is, vond Ingelse het tijd om dit te vieren met een presentatieconcert op het Moreauorgel van de Sint-Janskerk.

De moeilijkheidsgraad van de psalmen is volgens Ingelse eenvoudig tot gemiddeld. Iedere psalm bestaat uit een voorspel van minimaal twee pagina’s. De voorspelen zijn geschikt voor de gevorderde amateurorganist. De stijl is gevarieerd: soms klassiek, dan weer meer romantisch of gematigd modern. Boven iedere psalm staat als titel de beginregel van de psalm in de berijming van 1968. Deze geeft de sfeer aan waarin de componist desbetreffende psalm muzikaal heeft vormgegeven.

Ingelse werd in 1948 geboren in Haarlem. Hij studeerde orgel bij Piet van Egmond en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Adriaan Engels en Wim van Beek. Hij bekroonde zijn studie met het behalen van de Prix d’Exellence. Ingelse was dertig jaar hoofdorganist van de Sint-Janskerk te Gouda en daarbij in het laatste jaar ook stadsorganist van Gouda.

Voor het gratis presentatieconcert is een toegangsbewijs tot de kerk. Een museumjaarkaart is geldig.

Zie ook spirituoso.nl.