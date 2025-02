Herverzekeraars melden enorme schadeposten om branden Los Angeles

Economie

Europese herverzekeraars meldden enorme schadeposten door de bosbranden die delen van Los Angeles in de as legden. Het Duitse Munich Re meldde woensdag al dat de enorme bosbranden vorige maand in Los Angeles de duurste waren „in de geschiedenis van de verzekeringsindustrie”. Donderdag stelde Swiss Re eveneens een fikse financiële klap te moeten verwerken.