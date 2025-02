Vertrouwen van Nederlandse producenten neemt toe in februari

De graadmeter die het producentenvertrouwen meet, verbeterde deze maand naar min 1,2, van min 1,6 in januari. Het producentenvertrouwen lag daarmee iets boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van min 1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 het hoogste niveau met een stand van 10,4. In april 2020, bij de uitbraak van de coronacrisis, werd de laagste waarde (min 31,5) genoteerd.

In de meeste branches van de industrie verbeterde het vertrouwen. In de aardolie- en chemische industrie waren fabrikanten het meest positief en in de transportmiddelenindustrie verbeterde het vertrouwen het sterkst. In de branche textiel, kleding en leer was het vertrouwen ondanks een kleine verbetering opnieuw het laagst, gevolgd door de branche basismaterialen en metaalproducten.

De Nederlandse industriële productie loopt al geruime tijd terug door lagere orders en een zwakke bedrijvigheid. Volgens de recentste cijfers hierover uit december werd er 4,4 procent minder geproduceerd in vergelijking met een jaar eerder. Ook in de voorgaande zeventien maanden kromp de productie op jaarbasis. De krimp in december was ook veel sterker dan in november.