Aandeelhouders Deere tegen voorstel over bijhouden ras personeel

Economie

Aandeelhouders van tractorbouwer John Deere hebben tegen een voorstel gestemd dat het bedrijf zou verplichten cijfers te rapporteren over ras en sekse bij nieuw aangenomen personeel. Een organisatie die ageert tegen diversiteitsbeleid in het bedrijfsleven had het stempunt op de agenda van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering gezet. Slechts 1,3 procent stemde voor.