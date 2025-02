Stille tocht voor slachtoffer (13) fatale steekpartij Schiedam

In de uitnodiging om deel te nemen aan de stille tocht staat verder dat om 19.00 uur wordt verzameld op de parkeerplaats aan het Bachplein in Schiedam. Vanaf daar wordt vanaf 19.15 uur de stille tocht gelopen, die eindigt op de Fjorddal, waar de steekpartij plaatsvond. Mensen worden opgeroepen witte kleding of accessoires te dragen en een witte roos of ballon mee te nemen.

Fjorddal ligt in de wijk Sveaparken. Woensdagavond was er een buurtbijeenkomst voor bewoners van Sveaparken. De woordvoerder van de gemeente schat dat zo’n 30 tot 35 mensen daarnaartoe kwamen. De bijeenkomst, die was gericht op het delen van gevoelens met elkaar of hulpverleners, is volgens de zegsman rustig verlopen. De burgemeester gaf na afloop aan dat het vooral ging om het aanhoren van de verhalen, zegt de woordvoerder. Mensen zijn volgens hem ontdaan en geschokt door wat er is gebeurd.

Vanwege de fatale steekpartij zit een leeftijdsgenoot van het slachtoffer vast. Het slachtoffer en de verdachte zaten bij elkaar in de brugklas. De rechter-commissaris verlengde het voorarrest van de verdachte woensdag met twee weken. Volgens zijn advocaat handelde zijn cliënt uit zelfverdediging. Betrokkenen zeiden eerder tegen RTL Nieuws juist dat het slachtoffer mogelijk is gedood omdat hij spijt had van een eerdere poging tot straatroof. Bij die poging tot straatroof werd een 65-jarige vrouw neergestoken.