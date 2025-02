Dochterbedrijf Heineken geplunderd bij geweld in Congo

Na terugtrekking van de Congolese strijdkrachten en politie, plunderde de lokale bevolking op 15 februari opslagplaatsen en de brouwerij van Bralima in de stad Bukavu. Daarbij werden grote hoeveelheden voorraad, grondstoffen en reserveonderdelen gestolen, aldus Heineken. Ook werd de controlekamer van de brouwerij beschadigd. De daaropvolgende plundering was op 20 februari in de stad Uvira, volgens Heineken door militairen en militiegroepen. Toen was een opslagplaats het doelwit.

Heineken geeft aan dat de activiteiten in de rest van Congo doorgaan. Wel worden voorzorgsmaatregelen genomen om personeel te beschermen. „We blijven ons richten op alles wat we kunnen doen om de veiligheid van onze collega’s te waarborgen en hen te ondersteunen in deze moeilijke tijden”, aldus de bierbrouwer.