Belangrijke uitgangspunten in plannen EC, zegt energiebranche

„Energie-Nederland onderschrijft de urgentie om de energie-infrastructuur te verbeteren en investeringen in schone technologieën te stimuleren met als doel om de concurrentiepositie van de Europese industrie op duurzame wijze te versterken”, staat onder meer in de reactie van de branche. „Het is van groot belang dat de industrie toegang heeft tot betaalbare, schone energie om concurrentiekracht te behouden. De nadruk op circulaire economie, CO2-reductie en elektrificatie sluit goed aan bij de doelstellingen van Energie-Nederland.”

Wel is de brancheorganisatie kritisch op het plan om als EU gezamenlijk gas in te kopen. Dat zou namelijk de indruk wekken dat lage prijzen makkelijk te bedingen zijn, terwijl de praktijk anders uitwijst. „Teleurstellende resultaten van gezamenlijke gasinkoop in de afgelopen jaren bevestigen dit. Energie-Nederland pleit ervoor dat gezamenlijke inkoop van gas door energiebedrijven altijd op vrijwillige basis blijft.”