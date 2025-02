KLM moet vijfde van de Schiphol-vluchten schrappen rond NAVO-top

Slotcoördinator ACNL kondigde in december aan dat 25 tot 30 procent van de vluchten op Schiphol geraakt zou worden tussen 21 en 27 juni. Naast aanpassingen als gevolg van de NAVO-top, die plaatsvindt op 24 en 25 juni, is ook de Buitenveldertbaan dicht voor groot onderhoud in die periode. Door een combinatie van deze twee ontwikkelingen kunnen er minder banen worden gebruikt dan normaal, wat leidt tot de capaciteitsbeperking.

Luchtvaartmaatschappijen hebben sinds december de impact hiervan in kaart gebracht. Hieruit komt naar voren dat een op de tien vluchten op Schiphol geannuleerd moet worden, een vijfde krijgt andere vluchttijden. Dat bevestigt slotcoördinator Hugo Thomassen van ACNL na berichtgeving van Luchtvaartnieuws.

KLM is de grootste gebruiker van Schiphol en wordt nu relatief hard getroffen. Volgens de KLM-zegsvrouw zijn daar hoge kosten aan verbonden. De luchtvaartmaatschappij probeert de overlast onder andere te beperken door te kijken naar bestemmingen waar dagelijks meerdere keren op wordt gevlogen. Op die manier kunnen passagiers worden omgeboekt op een andere vlucht.