Europarlementariërs verdeeld over soepelere duurzaamheidsregels

De VVD wil dat de wetten die bedrijven verplichten te rapporteren over duurzaamheid en mensenrechten in hun toeleveringsketen helemaal worden geschrapt, in plaats van te versoepelen zoals de Europese Commissie voorstelt. „Bedrijven moeten zich al houden aan arbeidsrechten en milieu- en natuurwetgeving. Dat ze hierover ook nog eens stapels formulieren moeten invullen, is gekkenwerk”, zegt VVD-Europarlementariër Jeannette Baljeu.

BBB vindt de plannen een „positieve stap in de goede richting”, maar de aanpassingen „schieten tekort”, reageert BBB-fractievoorzitter Sander Smit.

Het CDA reageert positief. „Europa moet economisch overleven, dat staat op het spel”, zegt CDA-fractievoorzitter Tom Berendsen. Volgens hem blijven de klimaatambities met de nieuwe regels staan, „maar houd je bedrijven niet in een administratieve wurggreep”.

D66 vindt vereenvoudiging van de regels nodig, maar D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy vindt de woensdag gepresenteerde voorstellen van de Commissie „doorgeschoten”.

„Simplistische deregulering en zwabberbeleid brengen ons niet dichter bij een oplossing”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA). De voorstellen zorgen volgens hem niet voor vermindering van bureaucratie. „Het helpt fossiele bedrijven alleen maar om straffeloos te blijven doen waar ze mee bezig zijn.”

Europarlementariër Lara Wolters (GroenLinks-PvdA) noemt het voorstel „een klap in het gezicht voor mensenrechten en milieu. En schadelijk voor het vertrouwen in de politiek.”

In het Europees Parlement zitten PvdA en GroenLinks in verschillende politieke groepen. De PvdA zit bij de sociaaldemocratische fractie en GroenLinks maakt deel uit van de Groenen. Eickhout is daar mede-fractievoorzitter van.

GroenLinks-PvdA en D66 voorspellen dat de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement moeizaam zullen verlopen en lang zullen duren. Ook de lidstaten moeten zich erover buigen.