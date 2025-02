VNO-NCW ziet ‘verbetering’ in regeldruk EU, houdt zorgen

Economie

Het Nederlandse bedrijfsleven ziet verbeteringen in Europese regelgeving op het gebied van duurzaamheid, maar blijft zorgen houden. Sommige bepalingen van EU-regels voor rapportage van ondernemingen over duurzaamheid en de eigen toeleveringsketen blijven ook na voorgestelde afzwakkingen onduidelijk, vindt VNO-NCW. Ook vreest de ondernemersorganisatie dat richtlijnen per lidstaat anders worden uitgelegd, wat volgens de werkgeversorganisatie tot een ongelijke behandeling van bedrijven in verschillende EU-landen kan leiden.