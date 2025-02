Koers Rheinmetall vertienvoudigd sinds begin oorlog Oekraïne

Rheinmetall profiteert van de sterk gestegen militaire uitgaven van overheden door de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf uit Düsseldorf is producent van de Leopard-tanks en andere pantservoertuigen en is ook een grote munitieleverancier, bijvoorbeeld van artilleriegranaten. Door de oorlog vergroten NAVO-landen hun defensiebudgetten en er worden ook veel wapens en munitie, waaronder dus van Rheinmetall, naar Oekraïne gestuurd voor de strijd tegen het Russische leger.

Door de grote vraag naar defensiemateriaal zag Rheinmetall zijn orderboek afgelopen najaar nog groeien tot een recordwaarde van 52 miljard euro. Dat was voor het begin van de oorlog in Oekraïne nog 24,5 miljard euro. Medio maart komt het bedrijf met zijn jaarverslag. Topman Armin Papperger heeft gezegd dat het bedrijf een ongekend sterke groei doormaakt. Het concern is in verschillende landen nieuwe fabrieken aan het bouwen.

Ook andere Europese defensie- en wapenproducenten zijn hard in waarde gestegen door Oekraïne zoals het Zweedse Saab, het Italiaanse Leonardo en het Britse BAE Systems.