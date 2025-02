Aandeel Tesla krijgt zware klap na inzakken verkopen

Vorig jaar was er nog weinig van verkoopproblemen voor Tesla te merken, maar in januari kelderden de Europese verkopen. Uit gegevens van de Europese autobrancheorganisatie ACEA kwam naar voren dat er vorige **** maand 9945 Tesla’s zijn verkocht, tegen 18.161 een jaar eerder.

Het aandeel sloot daarop 8,4 procent lager. Als gevolg van de koersval zakte de beurswaarde van Tesla met miljarden euro’s. Tesla deed het slecht in de Europese Unie, terwijl de verkoop van elektrische auto’s over de gehele linie daar juist flink in de lift zat, meldde de ACEA dinsdag.

Schaamte

Een van de redenen voor de sterk afnemende populariteit van Tesla, is het omstreden gedrag van grootaandeelhouder Elon Musk. Uit een onderzoek van EenVandaag, dat vorige week werd gehouden, blijkt dat 40 procent van de Teslarijders gevoelens van schaamte ervaart vanwege Musk. Drie op de tien zouden daarom zelfs van hun auto af willen.

De grootaandeelhouder van Tesla wordt bekritiseerd vanwege zijn inmenging in de Europese politiek en het verspreiden en toelaten van desinformatie op zijn platform X.

Inmiddels is er zelfs een sticker op de markt, waarmee Teslarijders kunnen aangeven dat ze hun auto hebben gekocht voordat Musk negatief in het nieuws kwam.

Stuurbekrachtiging

Ook in de VS heeft Tesla problemen, maar die zijn van een andere aard. Vorige week maakte de nationale verkeerstoezichthouder in dat land bekend dat de fabrikant ruim 376.000 auto’s moet terugroepen. Aanleiding zijn problemen met de stuurbekrachtiging. Daardoor kan meer stuurkracht nodig zijn, wat kan leiden tot ongevallen, aldus de instantie.

Fysieke reparaties zijn niet nodig; het probleem kan met een software-update worden opgelost.