1 op de 3 medewerkers van adviesorgaan Musk neemt ontslag

„Wij hebben gezworen om het Amerikaanse volk te dienen en ons aan de grondwet te houden onder alle presidenten”, staat in de brief. „Het is echter duidelijk geworden dat we die toezeggingen niet langer kunnen nakomen.”

De ambtenaren werkten onder de vorige president Joe Biden nog bij de digitale dienst van de overheid. Die werd na het aantreden van Donald Trump omgevormd tot DOGE. Dat adviesorgaan, onder leiding van Musk, moet zorgen voor een drastische krimp van de overheid. Musk wil bezuinigingen doorvoeren en snijden in het personeelsbestand.

Musk zegt niet onder de indruk te zijn van de brief. „Ze zouden zijn ontslagen als ze niet zelf waren opgestapt”, schrijft hij op zijn eigen platform X. Volgens Musk gaat het om „politieke overblijfselen” van de vorige regering en werkten de ambtenaren vooral thuis.