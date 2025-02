Essent-moeder E.ON verhoogt investeringen in energienetwerken

In de periode tot 2028 wordt in totaal 43 miljard euro geïnvesteerd door het bedrijf uit Essen. E.ON meldt bij de publicatie van de jaarcijfers ook dat door de opkomst van toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI) in datacenters er steeds meer aanvragen komen voor netwerkverbindingen met hoge capaciteit. Ook zijn er meer aanvragen voor aansluitingen van batterijopslagsystemen.

Topman Leonhard Birnbaum van E.ON zegt dat het bedrijf vastbesloten is om door te gaan met investeringen voor de energietransitie en dat de behoefte aan netwerkuitbreiding en digitalisering enorm blijft. E.ON behoort tot de grootste energiebedrijven van Europa, met in totaal 1,6 miljoen kilometer aan netwerken en ongeveer 47 miljoen klanten.

Het concern boekte vorig jaar een omzet van ruim 80 miljard euro, waarop een aangepaste nettowinst werd behaald van 2,9 miljard euro.