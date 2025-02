Massadonor mag zich niet meer uiten over kinderen en ouders

Een ouder die via een spermadonatie van Jonathan een kind heeft, spande een kort geding aan om het kanaal te verbieden. Dat was omdat de donor daar dingen over ouders zegt en merkwaardige adviezen geeft, bijvoorbeeld over het eten van varkenshersenen, het gebruik van shampoo of het worden van een traditionele huisvrouw. Het zou allemaal een grote impact hebben op de donorkinderen, die nieuwsgierig zijn naar hun afkomst en daarom toch blijven kijken. De Stichting Donorkind had zich achter de eis geschaard.

De rechter stuurde tijdens de behandeling nadrukkelijk aan op nader overleg tussen de partijen. Ze moesten afspreken wat Jonathan wel en niet zou zeggen via genoemd medium. Dat lukte de partijen niet, waardoor de rechter toch vonnis moest wijzen.

De rechter oordeelt nu verder ook dat video’s moeten worden verwijderd waarin wordt gesproken over het geestelijk welbevinden van donorkinderen in relatie tot het grote „verwantschapsnetwerk”. Nieuwe video’s over deze onderwerpen mogen ook niet op het YouTube-kanaal worden geplaatst.