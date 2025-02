Bloomberg: Indonesië en Apple eens over opheffen iPhone 16-verbod

Het land had in oktober een verkoopverbod ingesteld op de iPhone 16, die de maand daarvoor werd gelanceerd. Apple voldeed niet aan de eis van Indonesië om 40 procent van de smartphones uit lokale onderdelen te laten bestaan. Apple kondigde onlangs aan 1 miljard dollar te investeren in het land, maar de minister besloot eerder om de verkoop van het model te blijven verbieden.

Inmiddels heeft Apple meer toezeggingen gedaan, zeggen de bronnen. Het Amerikaanse techconcern zou hebben toegezegd werknemers in Indonesië op te leiden in onderzoek en ontwikkeling naar de producten van Apple, zodat ze soortgelijke software en eigen producten kunnen ontwikkelen. Daarmee wil Apple volgens de bronnen de Indonesische overheid tegemoetkomen. Die had er bij het techconcern op aangedrongen faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) op te zetten.

Vorige week kondigde de minister aan dat Apple een schuld van 10 miljoen dollar aan de overheid had afgelost. Die kreeg het concern opgelegd voor het niet naleven van regels van Indonesië tussen 2020 en 2023.

Het ministerie wil volgens de bronnen zo snel mogelijk na het ondertekenen van de overeenkomst een vergunning afgeven voor de verkoop van de iPhone 16. De ingewijden melden dat de deal nog kan stuklopen. Indonesië zou al eerder zijn teruggekomen op beslissingen.

Het opheffen van het verkoopverbod in Indonesië, de grootste economie van Zuidoost-Azië, kan een opsteker zijn voor Apple. Het techconcern kampt namelijk met teruglopende verkopen in een ander Aziatisch land, China.