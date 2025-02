Alibaba flink lager op Wall Street na melding AI-investering

Economie

Alibaba is maandag geëindigd tussen de dalers op de aandelenbeurs in New York. Het Chinese tech- en webwinkelconcern, bekend van AliExpress, kondigde aan de komende jaren ruim 50 miljard dollar te investeren in kunstmatige intelligentie (AI). Ondertussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump echter opdracht gegeven Chinese investeringen in onder andere technologie te beperken. Het aandeel verloor 10,2 procent.