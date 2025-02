PostNL hoger op Damrak ondanks tegenvallende resultaten

Het aandeel stond aan het einde van de handelsdag 2,2 procent hoger. Topvrouw Herna Verhagen stelde in een toelichting dat het bedrijfsmodel niet houdbaar is, maar dat zij erop vertrouwt dat PostNL er wel uitkomt met de overheid. „Er is een wettelijke basis voor de compensatie die wij vragen”, stipte ze aan. Het bedrijf vroeg de overheid eind vorige week een tijdelijke financiële bijdrage. Daarbij gaf het aan dit jaar en volgend jaar in totaal 68 miljoen euro nodig te hebben om de postdienstverlening op de huidige voet voort te zetten.

De AEX-index eindigde 0,3 procent lager op 934,42 punten. De MidKap steeg 2,8 procent tot 883,82 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,8 procent. De DAX in Frankfurt won 0,6 procent nadat de uitslag van de verkiezingen in Duitsland bekend was geworden. De christendemocraten van het blok CDU/CSU kwamen als winnaar uit de bus en willen samen met de sociaaldemocratische SPD een coalitie vormen.

Onder meer de koers van Prosus (min 8,8 procent) drukte op de hoofdgraadmeter. De techinvesteerder heeft bekendgemaakt maaltijdbezorger Just Eat Takeaway over te nemen voor 4,1 miljard euro. Just Eat Takeaway, de eigenaar van bezorgdienst Thuisbezorgd.nl, zal na de overname onder eigen naam verdergaan. Ook topman en oprichter Jitse Groen zal aanblijven.

Just Eat Takeaway gaf de MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, juist een boost. Het aandeel steeg ruim 54 procent na het overnamenieuws. Het bod van Prosus biedt een overnamepremie van 63 procent ten opzichte van de slotkoers op vrijdag. Ten opzichte van de gemiddelde koers in de afgelopen drie maanden bedraagt de overnamepremie 49 procent.