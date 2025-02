Onwelwording Rotterdamse haven na aanvaring sleepboot en zeeschip

Binnenland

In de Rotterdamse haven is in de nacht van zaterdag op zondag een sleepboot gebotst tegen een zeeschip. Bij het plaatsen van pompen daarna, om de sleepboot drijvend te houden, raakten vijf mensen onwel doordat daar CO2 bij vrijkwam. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio wordt onderzocht hoe die aanvaring kon gebeuren.