Wilders juicht voor winst AfD en grote nederlaag SPD in Duitsland

Binnenland

PVV-leider Geert Wilders feliciteert op X in kapitalen het radicaal-rechtse AfD, dat op basis van een gezaghebbende exitpoll de tweede partij lijkt te zijn geworden bij de Duitse parlementsverkiezingen. De leider van de grootste partij in de Tweede Kamer is daarnaast verheugd over de historische nederlaag van de sociaaldemocraten onder leiding van bondskanselier Olaf Scholz.