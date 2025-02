Oorlogsdreiging van nu thema bij herdenking bombardement Nijmegen

Het bombardement van Nijmegen geldt als „de zwartste dag van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.” Op 22 februari kort na het middaguur vaagden geallieerde bommen het stadscentrum weg. Er kwamen ongeveer achthonderd mensen om het leven. Duizenden raakten gewond. Onder de slachtoffers waren tientallen kinderen, omdat de bommen ook een kleuterschool raakten. Het bombardement werd uitgevoerd door Amerikaanse piloten, die dachten dat ze een ander doel zouden raken. Ook Arnhem en Enschede werden getroffen.

Marcus Micheli, zaakgelastigde van de Amerikaanse ambassade, benadrukte tijdens de herdenking dat vrijheid en vrede nooit vanzelfsprekend zijn. „Vrijheid is geen garantie. We moeten die waarden beschermen en zijn daar samen verantwoordelijk voor. We moeten staan voor gemeenschappelijke idealen in het kader van de vrede.”

Nijmegen werd in het najaar van 1944 frontstad tijdens de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. De stad was na de bevrijding in 1945 „een rokende puinhoop”, zoals Bruls het uitdrukte. Het heeft vele jaren geduurd om het stadscentrum weer op te bouwen. Bruls: „Maar de littekens blijven zichtbaar. Zodat we kunnen leren van de geschiedenis, voor een vredige toekomst.”