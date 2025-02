Amerikaanse rechter blokkeert verbod DEI-programma’s tijdelijk

Rechter Adam Abelson, die door Trumps voorganger Joe Biden is aangesteld, heeft een deel van de presidentiële decreten van Trumps regering geblokkeerd totdat uitspraak is gedaan in een zaak die eerder deze maand is aangespannen. Die was gestart door de stad Baltimore en drie groepen die diversiteitsmedewerkers van hogescholen, universiteitsprofessoren en horecamedewerkers vertegenwoordigen.

Abelson heeft geoordeeld dat de richtlijnen van Trump en een bevel aan het ministerie van Justitie om bedrijven met DEI-beleid te onderzoeken waarschijnlijk niet voldoen aan de Amerikaanse grondwet. „Zoals de eisers het stellen: inspanningen om inclusie te bevorderen zijn al decennialang wijdverbreid en onomstreden legaal. De onherstelbare schade voor de eisers omvat een wijdverspreide ontmoediging van onbetwistbaar beschermde vrijheid van meningsuiting”, schrijft hij.