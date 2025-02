Personeel van luchthavens in Keulen en Düsseldorf staakt maandag

In Keulen begint de staking zondagavond. De oproep van ver.di geldt daar voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van vliegtuigen, incheckpersoneel en grondafhandelaars. De staking in Düsseldorf begint maandagochtend. Ook daar leggen incheckmedewerkers het werk neer, evenals medewerkers die vliegtuigen van water voorzien en personeel in het bagagevervoer.

De cao waarvoor wordt gestaakt, geldt voor meer dan 2,5 miljoen mensen die onder andere werken in het onderwijs, voor de overheid of op luchthavens. Ook de brandweerlieden en federale politieagenten vallen onder de cao. Vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging, hogere toeslagen voor stressvolle banen en drie extra betaalde verlofdagen.