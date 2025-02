Luchtmacht gaat minder oefenen boven Oost-Nederland

Het oefengebied boven Noord-Nederland en de Noordzee wordt juist groter, maar dat is ruim twee jaar geleden al bekendgemaakt. Het dagelijkse oefengebied in het zuiden van Nederland wordt ook geschrapt, maar in een deel van dat gebied mag nog wel maximaal 35 keer per jaar enkele uren worden geoefend, legt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit.

De aanpassing aan de gebieden voor straaljagers heeft te maken met de aanschaf van de F-35’s. Dat toestel heeft meer ruimte nodig, staat in het document. „Dit komt doordat de F-35 op grotere hoogte vliegt en de moderne sensoren een grotere reikwijdte hebben.” Daarnaast is het nodig dat de F-35’s zowel boven land als boven zee kunnen oefenen.