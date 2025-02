Van Weel denkt dat het lastig wordt om predikers te weren

Binnenland

Het wordt vermoedelijk lastig om drie islamitische predikers die zaterdag in Utrecht willen optreden, nog de toegang tot het land te ontzeggen. Dat zei minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) vrijdag voor aanvang van de ministerraad. „Ik weet niet of we heel veel mogelijkheden hebben op deze korte termijn.”