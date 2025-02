Bouwer Heijmans rekent op stikstofmaatregelen landbouwminister

Hillen verwacht dat Wiersma de ondergrens voor stikstofuitstoot verhoogt. Dan zou voor activiteiten met een beperkte uitstoot geen vergunning nodig zijn. De minister presenteerde vorige week nieuwe stikstofplannen. Zo wil ze de ondergrens van 0,005 mol stikstofneerslag per hectare verhogen naar 1 mol. „Ik verwacht daar wat van”, zei Hillen vrijdag over Wiersma’s plannen tijdens een toelichting op de jaarresultaten van Heijmans in Amsterdam.

Woningbouwprojecten van Heijmans kunnen extra vertraging oplopen als het bedrijf daarvoor een natuurvergunning moet aanvragen. Om hoeveel nieuwbouwhuizen het mogelijk gaat en hoelang de vertraging kan duren, weet hij niet. „Dat ligt eraan waar die woningen zitten”, zegt hij. Vooral bij Natura 2000-gebieden mag de stikstofuitstoot niet te hoog zijn. Hillen stelt dat de uitspraak geen invloed heeft op de nieuwbouwwoningen van Heijmans waarvoor de vergunningen al verleend zijn.

Donderdag was er in de Tweede Kamer een debat over de beoogde maatregelen van Wiersma, waarin partijen forse kritiek hebben geuit. Zo noemden GroenLinks-PvdA en D66 het verhogen van de ondergrens een „dode mus” voor de boeren en ze stelden dat verhoging zal leiden tot meer stikstofuitstoot. Hillen wuifde kritiek van Tweede Kamerleden weg als campagnepraatjes.

Verder vindt hij dat Nederland kritischer moet kijken naar welke Natura 2000-gebieden moeten worden behouden. „We hebben onszelf klem gezet door de normen in Nederland scherper te stellen dan omliggende landen. De natuur is enorm belangrijk en we moeten blijven investeren in de natuur. Maar er zijn ook gebieden die niet te redden zijn en dan moet je op een gegeven moment ook durven kijken: waar gaat dit nu over? Het kan niet zo zijn dat onze economie, maar zeker ook de woningzoekenden, niet gehoord worden.”