Von der Leyen bezoekt Kyiv precies drie jaar na Russische inval

Het bezoek van de Commissie vindt plaats in een moeilijke tijd voor Oekraïne. De Verenigde Staten onderhandelen sinds kort op initiatief van president Donald Trump met Rusland over een vredesverdrag. Oekraïne is nog niet bij de onderhandelingen betrokken en lijkt zelfs de steun van haar grootste bondgenoot, de VS, te verliezen.

Trump noemde Zelensky deze week nog een „dictator” die „de oorlog nooit had moeten beginnen”. Zelensky is democratisch gekozen. Verkiezingen zijn uitgesteld door de oorlog.

Zondag vertrekt nog een andere Europese delegatie naar Oekraïne. Een groep van vijf Europarlementariërs die zich bezighouden met defensie en buitenlandse zaken, onder wie Reinier van Lanschot (Volt), gaat in Kyiv in gesprek met Oekraïense beleidsmakers en parlementsleden.