OM niet in cassatie in liquidatiezaak Eris

Cassatie kan tot twee weken na de uitspraak worden ingesteld, dus tot en met komende woensdag. De hoogste strafrechter van Nederland beoordeelt niet meer de feiten in de zaak, maar of het recht juist is toegepast.

Het OM liet direct na de uitspraak al weten „in hoofdlijnen tevreden” te zijn. „Het hof komt grotendeels tot dezelfde bewezenverklaringen als het Openbaar Ministerie in hoger beroep”, stond in een reactie. In totaal was zes keer een levenslange gevangenisstraf geëist.

De strafzaak Eris gaat over onder meer vijf liquidaties, alle gepleegd in 2017, en een reeks pogingen tot en voorbereidingen van liquidaties.