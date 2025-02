Limburg wil ruimte uit nationale stikstofbank voor PAS-melders

In de stikstofbank wordt stikstofruimte die op een bepaalde plek vrijkomt, bijvoorbeeld door een veehouder die stopt, gereserveerd om op een later moment uit te geven. In Limburg maakten 25 boeren gebruik van de zogeheten MAG1-regeling om hun bedrijf te verkopen. Het ging om veebedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Volgens de provincie is de stikstofruimte die daardoor vrijkwam in de nationale bank gegaan, maar kan die beter in Limburg worden gebruikt.

Om hoeveel stikstofruimte het gaat en hoeveel PAS-melders er mogelijk mee geholpen zouden kunnen worden, kon de provincie niet gelijk zeggen. PAS-melders zijn veelal boeren die buiten hun schuld om niet over de benodigde natuurvergunning beschikken. Volgens de woordvoerder zijn er vanuit het Rijk vooralsnog geen negatieve reacties gekomen op het Limburgse plan.