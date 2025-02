Hamas: Resten Shiri Bibas vermengd met die van een andere dode

Buitenland

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - De stoffelijke resten van de gedode Israëlische gijzelaar Shiri Bibas lijken „vermengd” te zijn geraakt met die van andere doden na een Israëlische luchtaanval, claimt Hamas. Donderdag werd wat het lichaam van de vrouw zou moeten zijn overgedragen aan Israël, maar Israëlisch DNA-onderzoek wees uit dat iemand anders in de kist lag. Israël is daar boos over.