Agema kijkt naar trage spoedritten ambulances in afgelegen gebied

De streefnorm is dat slechts 5 procent van de spoedritten langer mag duren dan een kwartier. RTL Nieuws zocht uit dat dit in 2023 bij 9,3 procent van de ambulanceritten het geval was. De nieuwszender analyseerde bijna 3 miljoen ambulanceritten, met gegevens die zijn verkregen na een Woo-verzoek. Vooral in plattelandsgebieden en aan de grens gaat het het vaakst mis.

Agema kan niet beloven dat de aanrijtijden overal weer worden gehaald, „maar ik ga wel kijken wat we kunnen doen”. Tegelijk benadrukte ze dat er wel veel gebeurt in de verbetering van de ambulancezorg. Zo is er volgens haar veel meer informatie voor de hulpdiensten beschikbaar dan een paar jaar terug. „Ze kunnen in de meldkamer al meteen zien in welk ziekenhuis er een plek is en welk ziekenhuis gespecialiseerd is in welke klachten. Ook onze ambulanceverpleegkundigen kunnen ter plaatse veel meer aan de stabilisatie doen”, zegt Agema.