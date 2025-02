Zelensky reikt VS de hand, ondanks kritiek Trump

Oekraïne is klaar voor een sterke, effectieve investerings- en veiligheidsovereenkomst met de president van de VS, aldus Zelensky op X. Van Oekraïense kant was eerder gemeld dat de Amerikanen een persconferentie hadden afgezegd die na afloop van de ontmoeting was gepland.

Zelensky had al een verzoenende toon aangeslagen nadat hij Trump had beschuldigd van het herhalen van Russische desinformatie. De Amerikaanse president had beweerd dat Oekraïne de inmiddels drie jaar durende oorlog met Rusland was begonnen. Trump noemde Zelensky zelfs een dictator, omdat de bevolking niet meer achter hem zou staan.