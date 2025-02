Hongarije ligt opnieuw dwars bij sancties tegen Rusland

Hongarije vindt dat ruimte moet worden gegeven „aan vredesbesprekingen tussen de VS en Rusland”, zei Szijjártó donderdag in Washington.

Hij uitte vanuit de VS ook kritiek op Brussel. In zijn ogen neemt Brussel overhaaste beslissingen die de vredesinspanningen belemmeren. Hongarije verwijt de Europese Commissie daarnaast beloften over het herstarten van Oekraïense gasdoorvoer door Hongarije te hebben geschonden.

Maandag komen alle ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel bijeen voor een volle vergaderdag. De verlenging van de sanctielijst tegen personen uit Rusland en Belarus staat onder meer op de agenda.

Ook nemen de 27 ministers een officieel besluit over het zestiende sanctiepakket tegen Rusland. Daar heeft de Hongaarse ambassadeur eerder deze week wel mee ingestemd. Het is zeer ongebruikelijk als de minister opeens van gedachten verandert.