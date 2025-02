Rutte heeft ‘absoluut geen zorg’ over Russischgezind Slowakije

Rutte erkent dat Slowakije en andere leden van de westerse militaire alliantie zo hun meningsverschillen hebben. De omgang met Rusland voorop. De regering in Bratislava verzet zich met haar geestverwant in Boedapest steevast tegen hulp aan Oekraïne en tegen strafmaatregelen voor Rusland. De twee NAVO- en EU-lidstaten zijn niet uitgenodigd voor het Europese overleg over vredesplannen voor Oekraïne. De voortrekkers hebben daarvoor een kleiner, eensgezinder en daadkrachtiger gezelschap gekozen.

Op bezoek in Slowakije wuifde Rutte vragen daarover weg. Er zullen nog veel meer besprekingen volgen en dan worden weer andere landen uitgenodigd, verzekerde hij. „Misschien organiseert Slowakije wel iets.” De Nederlandse secretaris-generaal is „absoluut niet bezorgd over Slowakijes rol in de NAVO of de EU”.