Mercedes-Benz waarschuwt voor winstdaling en snijdt in kosten

Economie

Het Duitse autoconcern Mercedes-Benz verwacht dat de winst dit jaar flink onder druk zal staan. Net als andere Europese autofabrikanten kampt Mercedes met een afnemende vraag naar zijn voertuigen in belangrijke markten zoals Europa en China. Een deel van de verkoopdaling is ook te wijten aan de moeizame overgang naar elektrisch rijden. Ondanks forse investeringen in elektrische auto’s bleven de verkopen van deze voertuigen achter bij de verwachtingen.