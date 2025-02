Milieudefensie gaat eind maart dagvaarding bezorgen bij ING

Concreet betekent dit volgens de eisers dat de CO2-uitstoot van projecten waar ING aan bijdraagt met leningen en investeringen in 2030 moet zijn gehalveerd. Ook zou de bank geen olie- en gasbedrijven meer mogen financieren die nog nieuwe winningslocaties aanboren.

„ING verergert als meest vervuilende bank van Nederland gevaarlijke klimaatverandering”, stelt directeur Donald Pols van Milieudefensie. De organisatie gaat de dagvaarding samen met honderden medestanders afleveren bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam. Wanneer de zittingen zijn is nog niet bekend.

De bank vindt de eisen in deze nieuwe klimaatzaak „niet realistisch of redelijk”. ING wees er eerder op dat de wereldwijde energievoorziening nu nog voor 80 procent afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Direct stoppen met alle financiering aan de sector zou daarom niet reëel zijn. ING erkent wel dat klimaatverandering „onze planeet bedreigt” en is het eens met het streven om de opwarming onder de 1,5 graden te houden. „We sturen de meest koolstofintensieve delen van onze kredietportefeuille naar netto nul uitstoot in 2050”, stelt de bank, maar ING wil zelf beslissen hoe dat moet gebeuren.

ING gaat liever het gesprek aan met Milieudefensie en dat is woensdag nog gebeurd, voegt een woordvoerder van de bank daar donderdag aan toe. „Maar indien nodig zullen we onze aanpak uitleggen in de rechtszaal.” Verder stelt hij dat de startdatum van de zaak „niet als een verrassing komt”.