Werkloosheid stijgt voor het eerst in vijf maanden

In januari hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar geen betaald werk. Naast 386.000 werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld per maand 3000 werklozen en 15.000 werkenden bij. Daarmee waren er in januari 9,8 miljoen mensen met betaald werk.

Net als voorgaande jaren is ook in de eerste maand van 2025 het aantal lopende WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van december 2024. Aan het eind van het jaar lopen veel arbeidscontracten af. Het UWV verstrekte in januari 189.500 werkloosheidsuitkeringen. Dat zijn er ruim 8 procent meer dan een maand eerder. Er kwamen in januari 37.100 nieuwe WW-uitkeringen bij en er werden 22.500 uitkeringen beëindigd. Het aantal werkloosheidsuitkeringen nam in januari het meest toe in de sectoren detailhandel, cultuur en bouw.

De werkloosheid nam volgens het CBS in januari in alle leeftijdsgroepen toe, maar het meest onder jongeren. Het werkloosheidspercentage onder 15- tot 25-jarigen steeg van 8,7 naar 8,9. De jeugdwerkloosheid neemt al langere tijd toe, maar is nog steeds relatief laag in vergelijking met eerdere jaren. Het percentage jongeren met betaald werk nam sinds 2021 ook toe, maar is in 2024 voor het eerst weer licht afgenomen.