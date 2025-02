Trump zegt komende maand meer invoerheffingen aan te kondigen

Op een conferentie in Miami voegde Trump aan zijn lijstje de woorden „waarschijnlijk en wat andere dingen” toe. Het is niet duidelijk of hij daarmee bedoelde dat de zaken die hij noemde nog niet definitief op de lijst staan, of dat er mogelijk nog industrieën worden toegevoegd.

Sinds zijn terugkeer als president heeft Trump meerdere importheffingen aangekondigd of hardop overwogen, variërend van een universeel tarief op buitenlandse importgoederen tot heffingen die gericht zijn op specifieke sectoren, regio’s of landen. Omdat zijn plannen rond de heffingen al meerdere keren zijn bijgesteld, is het voor zowel andere landen als het Amerikaanse bedrijfsleven onduidelijk wat er nu precies gaat gebeuren.