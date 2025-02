Macron volgende week naar Witte Huis

Trump heeft al meerdere leiders ontvangen, maar nog niet uit Europa. Macron zal niet de enige Europese leider zijn die Trump volgende week op bezoek krijgt. De Britse regering maakt begin deze week bekend dat premier Keir Starmer naar het Witte Huis gaat. Mike Waltz, de nationale veiligheidsadviseur van de VS, bevestigt de bezoeken van Macron en Starmer.

Onder Europese leiders speelt nu de vraag wat er gaat gebeuren met de oorlog in Oekraïne. Trump heeft onlangs met de Russische president Vladimir Poetin besloten onmiddellijk te beginnen met onderhandelingen over het conflict. Bij de Amerikaans-Russische gesprekken over dit onderwerp worden Oekraïne en Europa tot nu toe niet betrokken.