Gereformeerde gemeente Oostkapelle viert jubileum: „Hij gaat door met Zijn werk, onder jong en oud”

Nog altijd behoren tal van nazaten van ds. Janse tot de Oostkapelse gereformeerde gemeente, zegt ouderling A. Wisse. Zelf is hij een van hen. Samen met ouderling J.M. Louwerse en diaken M.W. Dekker bladert hij door het album waarin een gemeentelid foto’s uit de geschiedenis van de gemeente verzamelde. Zoals van de oude kerk, die ds. Janse opende toen hij de gemeente op 7 maart 1900 institueerde.

Het bedehuis werd in 1911 en 1954 uitgebreid. In 1976 kwam er een zaal bij. Die bleef als enige staan toen de kerk in 1987 werd vervangen.

W.N. de Jongh uit Lisse plaatste in 1976 een nieuw orgel. De tussenstukken tussen de pedaaltorens zijn een overblijfsel uit de oude kerk.

Tijdens de zomerdrukte gaat de wand naast de kansel open. beeld Dirk-Jan Gjeltema

De kerkenraadsleden leiden rond: gangetje links, deurtje rechts. In de hal prijken schilderijen van een gemeentelid en een grote krijttekening die ze om de paar weken vervangt. Zowel binnen als in een kastje buiten zijn evangelisatiefolders beschikbaar. „Er komen nogal eens toeristen. Die willen we iets kunnen meegeven.”

Vakantiegangers

Als ’s zomers de Saronkerk volstroomt met vakantiegangers, gaat de schuifwand naast de kansel opzij. Als het nog drukker wordt, gaat ook de vouwwand van de volgende zaal open. Wanneer de kerkenraad door de ene deur de consistoriekamer verlaat, komen soms door de andere deur kerkgangers binnen en zit het ook daar vol. „We kunnen 850 mensen een plaats geven. Afgelopen zomer hebben we er een keer 80 moeten wegsturen.”

V.l.n.r. ouderling A. Wisse, ouderling J.M. Louwerse en diaken M.W. Dekker. beeld Dirk-Jan Gjeltema

Voor het ledenaantal –al 25 jaar stabiel rond 700– zijn de 550 zitplaatsen voldoende. Het gebrek aan zaalruimte wordt echter steeds nijpender. „We hebben veel jeugd; 35 procent van de leden is jonger dan 20 jaar.” Van de elf catechisatiegroepen zit er één in de bibliotheek en één in de pastorie.

Dat laatste kan – helaas, zeggen de drie kerkenraadsleden erbij. Van 1973 tot 2004 had de gemeente vrijwel steeds een predikant, maar nu is ze al 21 jaar vacant. „Dat komt tijdens huisbezoeken vaak aan de orde. Bijna de helft van de leden heeft niet bewust een eigen predikant meegemaakt. Dat went nooit. Het is weleens tot verwondering dat de leden zo trouw naar de kerk komen. Ook na de coronatijd. In die periode zagen we juist grote betrokkenheid op elkaar.”

Boodschap in de hal, naast het rek met evangelisatiefolders. Rechts de eerste steen, gelegd door ds. C. Harinck en ouderling A. Maljaars. beeld Dirk-Jan Gjeltema

Streekgemeente

De gemeente heeft leden in Grijpskerke, Serooskerke en Vrouwenpolder. „In Serooskerke hadden we vroeger maar enkele gezinnen, maar nu hebben we daar ongeveer evenveel leden als in Oostkapelle zelf, omdat in Serooskerke de huizenprijzen lager zijn. Daar wonen nogal wat jonge gezinnen. Vandaar dat de basisschool in Oostkapelle inmiddels meer leerlingen uit Serooskerke dan uit het eigen dorp heeft.”

De kerkenraadsleden –van sommigen kerkte het voorgeslacht hier al vier, vijf generaties– halen herinneringen op. Aan ouderlingen die op de bromfiets helemaal naar Axel gingen om er leesdiensten te leiden. Aan student J. Driessen die bij de pastoriebouw stond te kijken zónder te zeggen dat hij al wist dat hij naar Oostkapelle moest.

De 125 jaar zijn zonder schokkende gebeurtenissen verlopen, zeggen de ambtsdragers. „Daarin zien we Gods trouw. Hij gaat door met Zijn werk, onder jong en oud.”