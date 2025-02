Klaver hoopt dat vuurwerkverbod links en rechts verbindt

Binnenland

Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA hoopt dat een vuurwerkverbod politiek links en rechts in de Tweede Kamer bij elkaar brengt. Hij verdedigt in een debat het initiatiefwetsvoorstel over een vuurwerkverbod dat hij in 2020 samen heeft geschreven met Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren. De linkse Kamerleden hebben de wetsbehandeling destijds gepauzeerd omdat hier geen meerderheid voor leek. Nu denken ze dat er kans is op een meerderheid. De VVD was lang tegen, maar twijfelt openlijk.