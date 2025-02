Kabinet: ‘extremistische sprekers’ niet welkom in Nederland

Binnenland

Drie „extremistische sprekers” die komend weekeinde te gast zouden zijn bij een evenement in Utrecht, komen het land niet in. De ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) en Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV) hebben besloten hen de toegang tot Nederland te ontzeggen, melden zij in een verklaring.