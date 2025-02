Rien Donkersloot gaat in Amersfoort alle orgelwerken van Buxtehude uitvoeren

Hij voert deze muziek uit op het koororgel van Metzler/Edskes in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Naar verwachting zal het om circa tien concerten gaan. Het eerste concert vindt op zaterdag 15 maart plaats.

Buxtehude (ca. 1637-1707) liet een groot oeuvre na, waaronder zeker negentig werken voor orgel, zoals koraalbewerkingen, toccata’s, preludiums en fuga’s. Hij geldt als een van de markantste vertegenwoordigers van de Noord-Duitse barok. Vanaf 1668 was hij organist van de Marienkirche in de Duitse stad Lübeck. Daar zocht Johann Sebastian Bach hem op in zijn jonge jaren. Hij had er een voetreis van 400 kilometer voor over om de grootmeester te horen spelen en hem aan het werk te zien.

Het gebeurt – in tegenstelling tot Bachs muziek - niet vaak dat alle orgelwerken van Buxtehude tijdens concerten klinken. Rien Donkersloot neemt in elk geval de handschoen op. Hij is sinds 2012 organist van de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Deze functie combineert hij met het organistschap van de Laurentiuskerk in Mijnsheerenland.

Het concert op 15 maart begint om 15.30 uur. De toegang is gratis, collecte na afloop.