ING: moeite met werven IT-personeel door dikbetalende Big Tech

Volgens hem liggen de salarissen bij techbedrijven „aanzienlijk hoger” dan bij ING. De langetermijnbonussen, waaronder aandelenpakketten die sommige van die bedrijven hun medewerkers in het vooruitzicht stellen, zouden er ook voor zorgen dat mensen lang in de techwereld blijven hangen. Tonella spreekt van „gouden handboeien”, waardoor het voor ING praktisch onmogelijk zou zijn om hen weg te kapen.

De opmerkingen illustreren volgens Bloomberg hoe het toenemende gebruik van technologie in grote delen van de economie banken op achterstand heeft gezet in de strijd om talent. Banken in Nederland hebben ook te maken met een regel die veel bonussen beperkt tot een vijfde van iemands vaste salaris. Variabele beloningen voor topbestuurders in de sector in andere landen kunnen gemakkelijk het dubbele zijn van hun vaste salaris.

Het ministerie van Financiën onderzoekt of het plafond kan worden versoepeld om banken te helpen bij hun wervingsinspanningen, meldde Bloomberg vorige maand op basis van ingewijden. Een van de opties die zou worden overwogen, is het opheffen van de beperking voor bestuurders onder de top, waardoor het voor banken als ING mogelijk gemakkelijker zou worden om meer te betalen voor softwareontwikkelaars of experts op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

De uitkomst van de evaluatie van het bonusverbod wordt in maart verwacht, vergezeld van commentaar van minister van Financiën Eelco Heinen. „We gaan reageren op de beoordeling van de bonusregeling”, liet een woordvoerder van het ministerie van Financiën in januari weten aan Bloomberg, zonder verder commentaar te geven.